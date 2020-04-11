الإمام الأكبر يوجه رسالة شكر لطواقم الأزهر الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الطبي بالأزهر من الأطباء والتمريض والعمال والفنيين، بمستشفى العجوزة والشيخ زايد، لدورهم في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

ونقل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف على قطاع المستشفيات الجامعية، تحيات فضيلة الإمام الأكبر لجميع العاملين بالقطاع الطبي بجامعة الأزهر، موجها لهم التحية والشكر على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المرضى بهدف تخفيف الآلام والمعاناة عنهم، ودعما لجهود كافة مؤسسات الدولة في المجال الصحي.

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وأوضح صديق أن جامعة الأزهر في إطار دعمها لجهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، و في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قامت بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة من أساتذة كليات طب الأزهر.

مضيفًا أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت تخصصات التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، إضافة إلى تخصصات الآشعة والتحاليل الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي دعما لكافة مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقًا لرسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا برؤية القيادة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، وحرصها دائما على دعم وتطوير المنظومة الطبية؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.