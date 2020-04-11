شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تعايش 14 فرقة من مكافحة القوارض والصحة والطب البيطري «يوم تطهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقتضت ظروف وباء فيروس الكورونا تشكيل فرق وتدبير معدات لتطهير المنشأت العامة والمستشفيات والاسواق للقضاء على الفيرس قبل انتقاله إلى البشر، مهمة تشكيل وقيادة وتنظيم عمل الفرق اوكلت اللي اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحاف بورسعيد بينما يتولي الجانب الفني واعداد المحاليل واساليب التطهير المهندس اسامة رخا مدير مركز مكافحة القوارض والحشرات.

وداخل أسوار مركز مكافحة القوارض والحشرات تبدأ فرق العمل الصباحية التجمع في الساعة الثامنة صباحا، يتمم اللواء محمد عامر على تجهيز وجبة الافطار ونصف لتر لبن لكل فرد.

وبعد الافطار يقوم العمال والفنين بارتداء بدلة التعقيم الخاصة والحذاء الطويل والجونتيات والكمامات وخوذة الامان وواقي الوجه، ثم يقوم المهندس اسامة رخل بالـكد من حالة السيارات ومواتير الرش والماكينات ويقوم بمعايرة الكلور تمهيدا لمئ خزانات المواتير بالمياه والكلور بتركز إلى 12%.

يراجع المهندسين مني مصطفي ونسرين غازي ومحمد الخضري برنامج العمل اليومي ومهمة كل فريق، يتم تكليف فرق الطوارئ بالمرور على العمارات الموضوعة تحت الحجر الصحي وهي ثمانية عمارات موزعة ما بين احياء الضواحي والعرب والزهور ومدينة بورفؤاد ويتم تطهير هذه العمارات من المدخل وحتي السطح مع تطهير شقة الحالات المؤكد اصابتها بالفيروس.

ثم توزع فرق تطهير المستفيات وتقوم كل فرقة بتطهير مجموعة مستشفيات متجاورة، وتلقي مستشفيات بورسعيد وعددها 11 مستشفي و31 وحدة صحية اهتمام خاص من فرق التطهير ويتم تعقيمها مرة صباحا ومرة مساءا.

Advertisements

وطبقا لجدول يتم تطهير أحد أحياء بورسعيد السبعة ومدينة بورفؤاد كل يوم.

ويتم تطهير أقسام الشرطة، وتطهير الجمارك والمنطقة اللوجستية يومين اسبوعيا، ويتم تطهير الاسواق والبنوك والبريد والسنترال يوم بعد يوم

ويشير اللواء محمد عامر إلى تكليف المحافظ اللواء عادل الغضبان بتشكيل فرق التطهير من خبرات العاملين بجهاز مكافحة القوارض والحشرات ومن مديرية الصحة ومن الطب البيطري اضافة إلى 20 عامل يومية تم تلقيهم تدريب سريع على اعمال التطهير

ويوضح اللواء عامر بأن مجموع العاملين 75 مهندس وفني وعامل وسائق مقسمين إلى 14 مجموعة تعمل على ورديتين، الوردية الاولي تعمل من الثمنة صباحا حتي الثالثة عصرا، والوردية الثانية تعمل اثناء حظر التجول من الثامنة مساءا وحتي الثانية صباحا

ويؤكد المستشار الفني للمحافظ على روح المحبة بين كافة اعضاء الفريق وحرصهم على بعضهم مشيرا إلى توفير وجبتي افطار وغذاء لكل عامل اضافة لنصف لتر لبن ويتم الكشف الطبي الدوري على العاملين لأن سلامتهم تهمنا

الكتيبة الصفراء كما يطلق عليها أهالي بورسعيد تعد مقدمة للجيش الابيض وتواجه الفيروس في معقله وجها لوجه.