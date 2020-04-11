شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف وغلق 4 محال ضمن إجراءات مجابهة كورونا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، مساء أمس الجمعة، حفل زفاف بقرية اشمنت التابعة لدائرة المركز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، والحد من التجمعات، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشان غلق المحال التجاريه، بفض الاسواق، غلق قاعات الافراح لمجابهه انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما تمكنت الحملة من غلق 4 محال تجارية مخالفة للقرار بذات القرية في حضور الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، وقوات الشرطة بالمركز، وموظفي قسم البيئه والإشغالات والشؤون القانونية بالوحدة المحلية.