شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة تشكو التنمر: «نشروا بياناتنا وبيقولوا إنتم مصدر العدوى» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكت إحدى الممرضات بمستشفى صدر دكرنس والمحتجزة بمستشفى العزل بتمى الأمديد من تعرضها وزميلاتها للتنمر بعد نشر إسمائهن وبياناتهن وتليفوناتهن على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تعرضهن للإصابة بفيروس كورونا.

وظهرت الممرضة في فيديو بثته على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى وتم تداوله على عدد من الصفحات وهي تبكي وتقول «بيتهمونا إننا سبب نشر الوباء ونفسيتنا اتدمرت حسبي الله ونعم الوكيل» .

وقالت الممرضة في الفيديو: «أنا ممرضة من ضمن اللى اتصابوا بكورونا ولما عرفننا إننا إيجابين رضينا بقضاء الله، وقلنا الحمد لله على كل حال، والمفروض دورنا إننا نصبر الناس، وصبرنا نفسنا، وقلنا أزمة وهاتعدي وإنشاء الله كله هيبقى خير».

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وأضاف: «فوجئنا بأن مواقع التواصل الإجتماعى نشرت اسمائنا بالكامل وارقام بطاقاتنا واوقام تليفوناتنا وناس بتكلمنا من كل انحاء العالم واللى بيقول كلمة حلوة واللى بيشجعنا واللي يقول ربنا يعافيكم».

وبكت وهى تقول «لكن في ناس قالت لنا انتم اللى نشرتم الوباء وانتم اللى نشرتم العدوى وأنتم مصدر العدوي، وأنتم السبب في كل اللي بيحصل».

وواصلت قائلة «احنا تعبانين بجد، اتقوا الله فينا احنا نفسيتنا متدمرة وعلاجنا ثلاثة أرباعه نفسية اتقوا الله فينا وحسبى الله ونعم الوكيل».

يذكر أن مستشفي صدر دكرنس تم اكتشاف اصابة 18 حالة بالكورونا المستجد بين الاطقم الطبية وتم نقلهم إلى مستشفي العزل بتمي الأمديد، وتم اتخاذ القرار باغلاق المستشفى لمدة 48 ساعة لحين الانتهاء من تطهيرها.