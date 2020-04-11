شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن 46 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بر الصين الرئيسي اليوم السبت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.