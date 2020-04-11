شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة برئاسة الدكتور أحمد السبكى عن آليات تعامل الأشخاص حال اختلاطة بشخص مصاب بفيروس كورونا وكان أول هذة النصائح أن يبقى فى المنزل للراحة التامة مع الحفاظ على تناول الغذاء الصحى المتوازن، بالإضافة إلى شرب الماء الفاتر مع الحرص على عدم أخذ أى مضادات حيوية دون استشارة الأطباء.

يشار إلى أن قانون نظام التأمين الصحى الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجى على المحافظات.

ويقوم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد على أساس إلزامى وتكافلى اجتماعى تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

ويطبق قانون التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهى المرحلة القائمة حالياً والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 فى محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من مائة مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.



