شركات الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر 23 مليار دولار بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الدولى للنقل الجوى أن شركات الطيران، تواجه خسارة كبيرة قد تبلغ فى أفريقيا والشرق الأوسط 23 مليار دولار أمريكي (19 مليار دولار أمريكى فى الشرق الأوسط و 4 مليارات دولار فى أفريقيا). وأوضح الاتحاد، أن هذا يعنى انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 32% لأفريقيا و 39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019. ودعا الاتحاد الدولى للنقل الجوى الحكومات فى أفريقيا والشرق الاوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الإغاثة المالية لشركات الطيران. وإليك خسائر 6 دول فى الشرق الاوسط وأفريقيا بالأرقام: وإليك خسائر 6 دول فى الشرق الاوسط وأفريقيا بالأرقام: 1- المملكة العربية السعودية : شهدت انخفاض عدد الركاب بمقدار 26,7 ملايين مسافر ، وسيؤدى إلى خسارة فى الإيرادات تبلغ 5,61 مليار دولار أمريكى • وتعرض 217 ألف و 570 شخص لفقدان وظائفهم. 2- الإمارات العربية المتحدة • انخفاض عدد الركاب بمقدار 23,8 ملايين مسافر. • خسارة فى الإيرادات تبلغ 5,36 مليار دولار أمريكي• وتعرض 287 ألف و 863 شخص لفقدان وظائفهم. Advertisements 3- مصر • انخفاض عدد الركاب بمقدار 9,5 ملايين مسافر • خسارة فى الإيرادات تبلغ 1,6 مليار دولار أمريكى • وتعرض 205 ألف و 560 شخص لفقدان وظائفهم 4- الأردن • انخفاض عدد الركاب بمقدار 2,8 ملايين مسافر. • خسارة فى الإيرادات تبلغ 0,5 مليار دولار أمريكي. • وتعرض 26 ألف و 400 شخص لفقدان وظائفهم. 5- جنوب أفريقيا • انخفاض عدد الركاب بمقدار 10,7 ملايين مسافر. • خسارة فى الإيرادات تبلغ 2,29 مليار دولار أمريكى . • تعرض 186 ألف و 850 شخص لفقدان وظائفهم. 6- إثيوبيا • انخفاض عدد الركاب بمقدار 1,6 ملايين مسافر. • خسارة فى الإيرادات تبلغ 0,3 مليار دولار أمريكي. • تعرض 327 ألف و 62 شخص لفقدان وظائفهم.

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