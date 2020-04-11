شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتوسع في أمريكا .. الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألفى وفاة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة فى العالم تتجاوز عتبة الألفى حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تسجيلها 2108 وفيات إضافية خلال يوم، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وسجلت الولايات المتحدة فى الإجمال 18.586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التى سجلتها إيطاليا.
وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليونى فحص لفيروس كورونا، وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء.
كما أكد ترامب أن بلاده تشهد الآن ذروة انتشار كورونا، وأن الأمريكيين يمضون قدما لهزيمته، في ظل امتلاك الولايات المتحدة أفضل رعاية صحية في العالم"، على حد وصفه.
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