شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك انخفاضا يوميا فى معدلات استهلاك الكهرباء تصل إلى 2000 ميجا وات مقارنة باستهلاك المواطنين للطاقة خلال شهر مارس من العام الماضي، موكدا أن هذا الانخفاض نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن معدلات الاستهلاك سوف تعود بطبيعتها فور انتهاء أزمة كورونا و عودة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن هذه المعدلات فى الانخفاض يتسبب فى خسائر فى حجم استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف المصدر، أن قطاع الكهرباء تأثر بأزمة كورونا فى انخفاض معدلات الاستهلاك الومية فقط بسبب قرار حظر التجوال الذى يبدأ فى الـ7 مساءا و ينتهى فى الـ6 صباحا علاوة على غلق المطاعم و الكافيهات بالكامل، كاشفا أن هذا الأنخفاض فى معدلات الاستهلاك لم يسبب أى خسائر مالية لوزارة الكهرباء.

وتابع المصدر، أن معدلات تحصيل فواتير شهر مارس لم تتأثر بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا، لافتاً إلى أن نسب التحصيل فى معدلاتها الطبيعية حتى الأن فى ظل التزام أغلب العاملين بإدارات التحصيل.