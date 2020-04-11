شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أدوات الطب الشرعى للكشف عن الجرائم وأسباب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مصلحة الطب الشرعى " اسم يتردد على أذان الجميع دائما، والحاضر فى جميع الكوارث، وتعد من أهم المصالح فى وزارة العدل، لدورها الهام فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة فى العديد من القضايا. وفى هذا الإطار يقدم ”الخليج 365” أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى فى التالى:- أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى : 1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية. 2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية. 3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية. 4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون . 5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته). 6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية). 7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية . 8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا. -9 حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى. 10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم . ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية: Advertisements 1- الدم، المنى – وفصائلها . 2- الكيمياء الحيوية . 3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم . 4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم . 5- الكائنات الحية الدقيقة . 6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).. ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية: 1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) . 2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) . 3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال. رابعا: اختصاصات ادارة ابحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى : 1- فى مجال التزييف: فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه. 2- فى مجال التزوير : فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.

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