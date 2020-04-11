اليوم.. الحكم في دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن تؤجل الدعوى إدرايًا، تنفيذًا لقرار مجلس الدولة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.