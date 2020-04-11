شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية تكشف حقيقة وفاة مريض غسيل كلوي بكفر الزيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، الجدل حول شائعة وفاة مريض بفشل كلوي بفيروس كورونا أثناء تلقيه العلاج بأحدي مستشفيات محافظة الغربية.

وقال حميده، إن المريض الذي وافته المنية، ويبلغ من العمر 70 عاما كان يعانى من أرتفاع ضغط الدم المزمن وتضخم وفشل عضلة القلب وقصور بالغدة الدرقية

وفشل كلوى مزمن ويخضع للغسيل الكلوى منذ خمس سنوات.

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وأشار إلى أن موعد جلسات الغسيل الكلوي المقرر محدد له ايام الاحد والثلاثاء والخميس وتم تقديم الجلسات ايام السبت والاثنين والخميس ضمن خطة نقل وحدة الغسيل الكلوي للحفاظ على مرضى الغسيل من أي تعرض لفيروس الكورونا بمستشفى العزل.

وأكد الدكتور عبدالعال مدير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات أن المريض وافته المنية يوم الخميس بعد أن تعرض لازمة قلبية مفاجئة يوم الخميس قبل موعد الجلسة المقررة له بثلاث ساعات اثناء توجهه لاحدى المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات علما بان الجلسة المقررة له كانت محددة له باحد المراكز الخاصة بمدينة كفر الزيات على نفقة الدولة وبناء على اختياره.

وطالب حميدة مواقع التواصل الاجتماعى بالبعد عن اثارة الراى العام والبلبلة واشاعة معلومات كاذبة والاساءة إلى اسرة المتوفى.