وزير التعليم ممتدحًا مدرسة فى محافظة الغربية: ما أروع المعلم المصرى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة الجهاد الابتدائية فى محافظة الغربية، قائلا: لنسمع معا صوت المعلمة المصرية الفاضلة الأستاذة سعاد عمر الفاروق إبراهيم العراقي من مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية، مديرية التربية والتعليم بالغربية، إدارة شرق.
وأضاف معلقًا: "الأستاذة سعاد معلم أول ألف رياض الأطفال ومدرب صفوف أولي منهج 2.0 ومدرب TOT تربية خاصة ومعلم غرف مصادر لذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع: "تتحدث الأستاذة سعاد كـ"ولي أمر" وتشرح كيفية إعداد المشروعات بطريقة مبسطة وواضحة"، مضيفًا: ما أروع المعلم المصري.
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