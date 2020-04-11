شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة قوية من كويتى عاشق لمصر: علاقاتنا تاريخية ولن تؤثر عليها أبواق الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي الكويتى فهد السلامة إن الأوضاع في دولة الكويت لمجابهة فيروس كورونا مطمئنة، مشيرا إلى الدور الذى يقوم به المواطن الكويتى والجاليات المقيمة في البلاد، لافتا إلى أن المواد الغذائية والصحية متوفرة بشكل كبير في دولة الكويت.

أكد السلامة في تصريحات عبر الفيديو لـ"الخليج 365" إلى أن الكويت تفرض حظر جزئى يبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة بالتعاون مع المواطنين والجاليات المقيمة لمجابهة كورونا، لافتا إلى أن ما يقرب من 45 ألف كويتي سيتم نقلهم إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يدخلوا الحجر الصحى.

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ووجه الاعلامى الكويت رسالة قوية إلى جماعة الإخوان التي تسعى لتعكير صفو العلاقات المصرية الكويتية، محذرا من بعض الأبواق التي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعبين المصرى والكويتى، مؤكدا أن كل من يمس مصر كأنه الكويت والعكس، موضحا أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية ولا يمكن أن تؤثر عليها أصوات فردية.

أشار الإعلامى الكويتى إلى أن المخزون الاستراتيجية من السلع الغذائية لدى الكويت يكفى لمدة عام كامل، موضحا أن بلاده تستقبل كميات كبيرة من السلع الغذائية من دول عربية وأجنبية، موضحا أن وزارة الصحة الكويتية اعتمدت بروتوكول للعلاج بالبلازما عبر دعوة المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالدم.

وبعث الإعلامي الكويتى بتحية إلى العاملين في القطاع الصحى على دورهم الكبير لمجابهة كورونا، داعية المواطنين إلى الجلوس في منازلهم لمساعدة الأطقم الطبية في القيام بدورها الكبير في مواجهة هذا الفيروس الخطير.

وتطرق الإعلامي الكويتى إلى المعاناة الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تسجل أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، مؤكدا أن فيروس كورونا أصاب دول العالم كافة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجى.