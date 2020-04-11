شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو و63 للمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القاصة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 25 طن لحوم ودواجن محمدة يوميا بفروع ومنافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة للمواطنين فى كافة المحافظات الاخرى على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات بشكل مستمر مؤكده على توفير كافة السلع ووجود مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

كما تقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضا بإتاحة صرف المطهرات " 555 " تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد افراد الاسرة المقيدين على بطاقة التموين ،كما يحرص المواطنين على عدم التزاحم اثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من مديرى المديريات أشار الى انتظام صرف مقررات مقررات تموين شهر ابريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ مشروع جمعيتى ويتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتي 7 مساءا يوميا .

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وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.