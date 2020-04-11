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شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عامل بمدرسة بالشرقية للتحقيق: حول حوش مدرسة لملعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد علي الصناديلي ، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة والتصدي للباعة الجائلين الذين يقومون بافتراش بضائعهم فى الشوارع منعا للتجمعات، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفى إطار ما اتخذته الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
كما قام رئيس المدينة بفض دورة لكرة القدم بمدرسة الملكيين البحرية، وقرر إحالة عامل المدرسة المكلف بالنوبتجية للتحقيق، لسماحة بإستغلال حوش المدرسة كملعب، بالمخالفة للإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية.
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