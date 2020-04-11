شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب: كورونا سيؤثر على المتحصلات الضريبية «المصروفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وخطة العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩، تمهيدا للحصول على موافقة البرلمان.

«المصرى اليوم»، التقت مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خلال هذا الحوار ليكشف عن تقييمه للتدابير المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية، كما يكشف خبايا مناقشات اللجنة وتوصياتها، بشأن الحساب الختامى وأوجه الخلل فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة العام المالى الجارى.

مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

■ أسألك أولا عن دور اللجنة، بشأن مناقشة متطلبات تحفيز الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا؟

- بداية من يضع جدول أعمال اللجنة هو مكتبها، فى ضوء قواعد حددتها المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجرت السوابق البرلمانية على أن تبدأ هيئة مكتب اللجنة فى إعداد جدول اجتماعاتها بشأن مشروعى الخطة والموازنة العامه لـ٢٠/ ٢١ فى ضوء البيان المالى، ويلقيه وزير المالية، وبيان الخطة، ويلقيه وزير التخطيط، فى الجلسة العامة، وتحرص هيئة مكتب اللجنة، سنويا، على عقد اجتماع أولى للوقوف على طبيعة ومجالات السياسة المالية والخطة العامة، وفى ضوء نتائج هذه الدراسة تبدأ اللجنة إعداد جدول أعمالها، إلا أنه مع تغيير ظروف البلاد حاليا، فقد جرت مشاورات بين أعضاء هيئة مكتب اللجنة من ناحية، وباقى أعضاء اللجنة من ناحية أخرى، ومع الأمانة العامة للمجلس من ناحية ثالثة، بحثا عن حلول مناسبة تكفل للجنة مباشرة اختصاصها تجاه مشروعى الموازنة والخطة، تحسبا لما لمستجدات قد تحول، لاقدر الله، من عدم تمكن اللجنة من نظر المشروعين، وفى ضوء ذلك أعدت اللجنة مسودة أوليه لجدول أعمال ينظر فيه موازنات وزارات ذات صلة، بشأن احتياجات المواطن، وصاحب ذلك إعداد قواعد احترازية عند انعقاد الاجتماعات، تتفق وقواعد الصحة والسلامة المهنية، فى ضوء اشتراطات منظمة الصحة العالمية.

■ لكنكم قررتم أن تسير المناقشات كالمعتاد؟

- بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة، وتدارس الجانبين (البرلمان والحكومة)، الموضوع من كافة جوانبه، رؤى تأجيل انعقاد الاجتماعات، فى ضوء أن المده الدستورية لإقرار الموازنة والخطة العامة، مازلت كافية لإجراء المناقشات بالشكل الطبيعى.

ومع هذا فإن أعضاء اللجنة، لحين انعقاد اجتماعاتها، يعكفون على دراسة متأنية للأوضاع المجتمعية والاقتصادية وتأثيرها على أرقام الموازنة ومشروعات الخطة، بيد أن طريقة ومجالات تدارس اللجنة مشروع الموازنة والخطة العامة، لن تكون على غرار السنوات الماضية، فقد فرضت الظروف الحالية، حتمية التركيز على موضوعات بعينها، ذات تأثير مباشر وغير مباشر على مشروع الموازنة؛ مثل حركة التجارة الدولية وعوائد السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وتدفق رؤوس الأموال وغيرها من الموضوعات.

■ كيف نحافظ على التوازن المالى، فى ضوء تكاليف مواجهة كورونا، مع محدودية التمويل المتاح؟

- بالتأكيد الأزمة سيكون لها تأثير على قلة المتحصلات الضريبية، وازدياد الفجوة بين المصروفات والإيرادات، واللجنة لديها رؤية تجاه هذه الفجوة وطرق تلاشيها، وسبق أن سجلتها فى تقاريرها، قبل نشوء الأزمة، وتتلخص فى ترشيد الإنفاق وكفاءة وفاعلية استخدامه وتوجيهه نحو خدمات تهم المواطن، فضلا عن حصر المجتمع الضريبى وإخضاع كافة أفراده للضريبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من الضريبة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير والتى بلغت فى 30/6/2019 نحو 385 مليار جنيه.

وذلك باعتبار أن اللجنة شريكا أساسيا مع الحكومة فى الخروج من الأزمة، ولذا ستعقد اجتماعات استماع لتلقى المقترحات والآراء من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولو استطعنا علاج تداعياتها، قبل بدء السنة المالية المقبلة، فإن تأثيرها لن يكون كبيرا، وبالنسبة للدين الخارجى؛ فإن القيادة الواعية لهذا الملف، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعلاقات الطيبة لمصر مع الدول الكبرى كفيل بوضع تأثيرات الأزمة عند حدها الأدنى.

■ ماذا عن بيانك العاجل لرئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين بهذا الصدد؟

- دعوت عبر هذا البيان إلى سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر، للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها، بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 شهور، والدول والمنظمات الدولية لن تمانع فى إجراء هذه المفاوضات، لأنها لا تعنى إخلالا بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ونجاحنا فى هذا الهدف سيوفر سيولة لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، مع تجنب إيقاف عجلة التنمية، لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات، ونحن لا نعول على الخارج ولا نقف مكتوفى الأيدى.

■ ما أهم ملاحظات اللجنة عند مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2018 /2019؟

- ظاهرة عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة بيانات ومعلومات متعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات وأوضاع الاستثمارات العامة الفعلية ومردوداتها لا تزال قائمة، ولوحظ، خلال العام الجارى، عدم التزام بعض الجهات بإيفاد ممثليها لحضور اجتماعات مناقشات حساباتها الختامية، رغم توجيه الدعوة إليهم، والقائمة تشمل المجلس الأعلى للأجور ووزارة التخطيط ووزارات أخرى.

ورصدنا عجز ممثلى بعض الجهات عن تقديم إجابات دقيقة ردا على أسئلة أعضاء اللجنة، بل تبين أن بعضهم لا يملك البيانات المطلوبة عن الموضوعات المطروحة.

■ لكم سابقة بشأن إحالة مسؤولين فى وزارة المالية إلى النيابة الإدارية.. ما الجديد خلال العام الجارى؟

- تبين للجنة حضور المراقب المالى، الممثل لوزارة المالية لدى هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الاجتماع المخصص لمناقشة ختاميها باعتباره ضمن وفد الهيئة وهى مخالفة قانونية صارخة، واتخذنا موقفا حيالها وأحال وزير المالية الموظف إلى النيابة الإدارية، وأصدر تعليمات بحظر حضور ممثلى وزارة المالية، أى لجان كممثلين عن الجهات التى يراقبونها.

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■ يتكرر كل عام القول بعدم اعتماد مجالس إدارات هيئات عامة خدمية واقتصادية حسابتها الختامية.. فماذا فعلتم لتغيير هذا الواقع؟

- هذا صحيح، ونتيجة تشدد اللجنة، فقد تراجع هذا الأمر إلى حد كبير، وقررت اللجنة تكليف وزارة المالية بفحص ختاميات الهيئات الخدمية، وهى 161، للتحقق من مدى التزام مجالس إدارتها باعتماد الختاميات فى المواعيد القانونية وموافاة اللجنة بتقرير، وتقرر اتخاذ الإجراءت القانونية حيال مجالس إدارات لم تعتمد الختاميات فى موعدها المقرر، وأوصلنا الأمر إلى رئيس الحكومة، وطلبناه بتوجيه الوزراء والمحافظين، الذين تقع تلك الجهات فى معيتهم، بتنفيذ توصيات اللجنة.

ـ وكيف تتتابعون المشاريع الاستثمارية للدولة فى ظل غياب المعلومات والبيانات؟

- بكل أمانة، لا توجد لدينا صورة واضحة عن المشاريع المقامة، خصما من اعتمادات الباب السادس بالموازنة (الاستثمارات)، ووصل الأمر إلى أن وزير المالية، خاطب وزارة التخطيط، بناء على طلب اللجنة، لتوفير بيانات تفضيلية عن المشاريع ووضعها وطريقة تمويلها وأسباب توقف ما هو متوقف منها الخ...؛ لكن عندما وصلتنا مجلدات الحساب الختامى (24 مجلدا)، لم نجد فيها تلك البيانات، وقد أخطرنا المجلس بذلك الموقف.

■ ماذا عن الانحرافات فى الإنفاق عن البنود الأصلية أو المعدلة؟

- تلك ظاهرة لها العجب، وبالفعل فالانحرافات تصل أحيانا إلى 100% بالزيادة أو النقص؛ لكن ما رصدناه أن يصل ذلك إلى أعباء الدين العام فى بعض الجهات، أى سداد الفوائد والقروض؛ فهى أعباء تمثل نفقات محددة سلفا وموجهة للسداد فى تواريخ معينة، أى لا تحتمل أى خطأ بين البند الأصلى أو المعدل وبين المحقق فى النهاية.

■ كثيرا ما نكتشف أن بعض الجهات ليست فى حاجة إلى قروض بعد إبرامها أو تكون فى حاجة إلى مبلغ أقل؟

- هذا صحيح وهناك أسباب، أحيانا، لعدم استخدام قروض معينة؛ مثل عدم كفاية المكون المحلى المنصوص عليه أو طول وقت استخراج التصاريح، وموافقة جهات التمويل على إجراءت الطرح والترسية، وليس هناك عذر لعدم الاستفادة من قروض، بعد إبرامها بسنوات، ومن أمثلة ذلك قرض بقيمة 50 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى لوزارة الطيران المدنى لتطوير الملاحة الجوية ولم تتم الاستفادة منه منذ 2003.

■ هناك جهات لا تظهر فى تقارير اللجنة ولا نعرف هل لأنها غابت عنكم أم لأن أداءها مثالى؟

- نسعى سنويا إلى توسيع زوايا النظر، لتكون تقارير اللجنة أكثر شمولية، وخلال العام الجارى، تناولنا ولأول مرة أعمال المجلس القومى للأجور، باعتباره نموذجا لمجالس قومية كثيرة؛ ونظرا لاختصاصه بمهام كبيرة ولصيقة بالأوضاع المعيشية للمواطن، وهو منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم ١١٣ لسنة ٢٠١١ وقد تبين لنا أنه لم يمارس اختصاصه فى السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، بالمخالفة لنص المادة ٥ من قرار إنشائه، التى تنص على أن يعقد جلستين على الأقل، سنويا، وقد طلبت اللجنة تصويب ذلك الخلل وموافاتها بخطة العمل السنوية الخاصة به، وبيان جهوده فى مجال إصلاح هيكل الأجور فى الدولة وتقليل التفاوتات فى الأجور والمزايا العينية غير المبررة.

■ هل هناك ما يمكن القول إنكم توصون به لأول مرة؟

- قدمنا توصيات جديدة فيما يتعلق بالبناء التنظيمى للجهاز الحكومى، بعد دراسة قوانين وقرارات حددت اختصاصات وأهداف الجهات الحكومية المختلفة، خلال مناقشة ختامياتها، ومن ذلك مثلا صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، الذى يمارس وظائف هى فى صلب مهام وزارة الطيران، طبقا لقانون إنشائها، وكذا جهاز شؤون البيئة ووزارة البيئة، وجهات بحثية بوزارة التعليم العالى، والوزارة ذاتها، وتبعية شركات عامة لوزارات وأخرى لوزارة قطاع الأعمال، على غير أساس واضح، وغيرهم كثير، وعلى ذلك تقدمت اللجنة إلى الحكومة لمراعاة النظر فى ذلك، خلال تطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، للقضاء على أوجه التشابه والتكرار فى المهام، بما يمنع التعقيد البيروقراطى ويقلل من الإنفاق العام.

■ هناك توصيات لا تنفذ أو تتم المراوغة فيها من أجل عدم تنفيذها مع أنها يسيرة التنفيذ، لو حسنت النية، منها مثلا عدم تلقى اللجنة كشوفا بمبالغ حصل عليها كبار المسؤولين تحت أى مسمى من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.. فإلى متى؟

- سبق أن نبهنا وزارة المالية، فى المرة الأولى، وفى الثانية أرسلت الوزارة مخاطبة إلى رئيس الحكومة ليوجه كل الوزارات والمحافظات والهيئات لإرسال هذه البيانات، وإذا لم نتلق ذلك سيكون لكل حادث حديث.

■ هناك ما يدل على يأس البرلمان من إصلاح هيئات خدمية واقتصادية تتكرر فيها مخالفات عجيبة سنويا؟

- أود أولا التحفظ على كلمة يأس؛ فالبرلمان بحكم اختصاصاته وصلاحياته وأدواته الرقابية، قادر على جعل الحكومة تلتزم بإصلاح أى خلل، وثانيا فإن جهد اللجنة لم يضع هباءً، وهى لا تزال على إصرارها فى ملاحقة أى هدر فى المال العام أو خلل أو مظاهر عدم كفاءة، والدليل على ذلك أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية، التى لم تلتزم مجالس إدارتها باعتماد الختاميات فى المواعيد المقررة، انخفض إلى ٢٥ هيئة، خلال العام الجارى، وتمثل ٥٤٪ من اجمالى الهيئات، ويحز فى النفس أن منها هيئات يفترض أن مستوى الرقمنة فيها مرتفع، أى يسهل اعتماد الختاميات بسرعة؛ مثل المجلس القومى لتنظيم الاتصالات، ومرفق تنظيم الكهرباء؛ وهيئات عريقة لديها إمكانيات مثل المساحة والبريد والبترول والتعمير والتنمية الزراعية.

أعود إلى مظاهر الاستجابة لعمل اللجنة وأشير إلى أن قيمة التجاوزات فى التكاليف والمصروفات ومنها ما تم دون العودة إلى البرلمان كما يقتضى القانون، بلغ ٩٢٤٦ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ وهى أقل من تجاوزات العام الماضى من ناحية وأقل بكثير من التجاوزات فى العام ١٦ /١٧، وكانت التجاوزات قد بلغت فيه ٢٨.٦ مليار جنيه وفى عدد أكبر من الهيئات، مع الإشارة إلى أن فوق ٦٠٪ من التجاوزات جاءت من هيئة السكك الحديدية، وهى ذات إرث صعب كما نعلم وتبذل الدولة جهودا ضخمة لتصويب مسارها.

■ وما أثر تلك التجاوزات على الموازنة؟

- أولا خفضت إيرادات الموازنة ١.٦ مليار جنيه، نتيجة انخفاض الفائض المحقق، المقرر تحويله للخزانة العامة من تلك الهيئات، وأدت عمليا إلى تقليل صافى الربح أو منعت تقليل صافى الخسائر، وزادت من عجز النشاط، ما أثر على المراكز المالية لتلك الهيئات.