شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: التفتيش على 404 منشآت طبية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهدفت فرق ولجان وزارة البيئة من الفروع الإقليمية وإدارة التفتيش، ٢٦٨ منشأة طبية فى عدد من المحافظات، خلال الأسبوع الماضى، شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، ليصل إجمالى المنشآت الطبية التى تم المرور عليها ٤٠٤ منشآت، خلال أسبوع، بهدف الوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشآت أولًا بأول وعدم تكدسها، ومطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، فضلًا عن التزام العاملين فى تلك المنشآت بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية، حفاظًا على سلامتهم، فيما كثف جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة، أعمال السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذى قد ينتج عنها، بالمرور يوميًا على مقالب القطامية، والوفاء والأمل، والطوب الرملى، وشبرامنت.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مدفن العبور للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة ووجهت بالتعامل الصحى مع المخلفات الواردة للمدفن أولًا بأول لضمان عدم حدوث أى اشتعالات ذاتية مستقبلًا.