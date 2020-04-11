شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر صناديق قمامة للقضاء على ظاهرة النباشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت في مدينة طنطا خلال الأيام الماضية صناديق قمامة حديثة وصديقة للبيئه تم وضعها في عدد من الشوارع بعاصمة محافظة الغربية.

وقال أحمد زيدان أن شوارع طنطا لأول مرة في التاريخ نظيفة وعصرية بعد أن تم وضع صناديق قمامة حديثة جدا يتم تطبيقها لأول مرة في مصر حيث أنها صديقة للبيئة وتمنع الروائح الكريهة كما أنها تقضى على ظاهرة النباشين نهائيا.

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وكشف زيدان الذي يمتلك جروب خدمى على الواتس ينشر من خلاله كل الايجابيات في طنطا أن فكرة الصندوق من تصميم نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، عضو هيئة التدرس بكلية الهندسة جامعة طنطا، والذى ابتكر الفكرة وأعجبت المحافظ الذي قرر تصنيعها وتوزيعها على شوراع المحافظة وتعميم الفكرة ونقلها إلى المحافظات الأخرى التي تحتاجها.

وأوضح أن تلك الصناديق تم تصنيعها بتصميمات عصريه وحديثه وبها مدخلان للقمامة والمواد الصلبة.

كما أنها تمنع النباشين نهائيا من نبش القمامه خاصة أن تلك الظاهرة انتشرت في طنطا بصورة مخيفة الفترة الماضية موكدا أن تلك الصناديق لايمكن لأحد أن ياخذ منها القمامه التي تدخل في الصندوق سوء عمال النظافة لأنها صممت بمفاتيح يصعب على أي شخص فتحها.

صناديق قمامة الغربية

صناديق قمامة الغربية