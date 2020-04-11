شكرا لقرائتكم خبر عن عمداء «جنوب الوادي» يتبرعون بربع رواتبهم للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق عمداء كليات جامعة جنوب على الوادي وأعضاء مجلس الجامعة على التبرع بربع رواتبهم استجابة للمبادرة التي أطلقها الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.
وكذلك التبرع ببدل حضور جلسات مجلس الجامعة واللجان المنبثقة عنه لمدة ثلاثة شهور لدعم صندوق تحيا مصر لمساعدة العمالة الغير منتظمة بالدولة.
وأكد رئيس الجامعة على أن هذه المبادرة تأتى التزاما من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع واتساقا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاستجابتهم الفورية لهذه المبادرة، كذلك ثمن رئيس الجامعة الأداء البطولي والدور الرائع الذي تقوم به مستشفيات الجامعة بجميع طواقمها وأقسامها وإداراتها في مكافحة هذه الجائحة.
كما أكد الدكتور يوسف غرباوي على شكره الجزيل لجموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للجهود المبذولة لتفعيل نظام التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال منصة الجامعة للتعليم عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر عمداء «جنوب الوادي» يتبرعون بربع رواتبهم للعمالة غير المنتظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.