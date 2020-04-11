شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 82% من «معاشات أبريل» بقيمة 8.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من صرف ما يزيد على 82% من معاشات شهر إبريل مع آخر يوم لصرف مستحقات الشريحة الثالثة للمستفيدين الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، وسط انتظام عمليات الصرف، مع إتاحة الوزارة لمن لم يحصل على المعاش ضمن أى شريحة بداية من 12 إبريل الجارى.

وأوضح تقرير غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن إجمالى حركات الصرف حتى 9 إبريل 6.281 مليون عملية بقيمة 8.772 مليار جنيه، وبلغ عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 716 ألف حالة بقيمة 1.150 مليار جنيه، وعدد من صرفوا عبر ماكينات الصرف الآلى 2.457 مليون بقيمة 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حركة من مكاتب البريد بقيمة 4.753 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك لما يزيد على 1.68 مليون مستفيد.