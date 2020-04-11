شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تلغى ترخيص فندق فى الغردقة بعد رفضه سداد الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاد العاملون بالقطاع السياحى فى البحر الأحمر بقرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بإلغاء ترخيص فندق شهير فى مدينة الغردقة، لامتناعه عن سداد مستحقات العاملين، فيما أكدت مصادر سياحية أن هناك قرارات جديدة، يتصدرها إلغاء تراخيص فنادق مخالفة تُماطل فى سداد رواتب العاملين. وكشف العاملون بالسياحة فى الغردقة أن هناك فنادق تماطل فى سداد مستحقات العاملين، سواء الرواتب أو نسبة مقابل الخدمة، مطالبين وزير السياحة بالتحقيق فى شكاوى أرسلوها إلى الخط الساخن، واستغناء ملاك فنادق عن مئات من العاملين فى الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، بالمخالفة لقرارات وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية.

وطالبت العمالة المتضررة بتدخل وزير السياحة لصرف الرواتب وعدم تسريحهم، والتحقيق فى شكاوى وبلاغات مقدمة للخط الساخن بالوزارة، ضد أصحاب فنادق مخالفين، فيما التزم ملاك قرى سياحية بعدم تسريح العمالة وصرف كامل مستحقاتهم مع الالتزام بعودة العمالة فور استئناف الحركة السياحية. وتلقت أجهزة وزارة السياحة بالبحر الأحمر إخطارًا بقرار وزير السياحة والآثار بإلغاء ترخيص فندق سياحى فى المحافظة، وتضمن القرار أنه صدر بسبب عدم دفع إدارة الفندق مستحقات العاملين فيه، وعدم جدية الإجراءات التى يتخذها لمنع تكرار الواقعة، رغم ما تقدمه الدولة من دعم استثنائى للقطاع السياحى والعاملين فيه، من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا، التى تسببت فى توقف السياحة بجميع دول العالم. وأصدرت غرفة المنشآت الفندقية منشورًا، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، طالب بضرورة التنبيه على المنشآت الفندقية بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة، خلال فترة ما بعد تجاوز الأزمة وعودة الحركة السياحية. وحذرت الغرفة من اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة التعليمات وتسريح العمالة، فيما قررت وزارة السياحة اتخاذ قرارات عقابية ضد شركات ومنشآت سياحية قررت تسريح العمالة، بعد شكاوى من العاملين فى منشآت سياحية، وتم التحقق من مصداقيتها، ومن المقرر اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه المنشآت والشركات، مع عدم المساس بحقوق العمالة أو فصلهم.