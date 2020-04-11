شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء فى منطقة أرض اللواء المجاورة للمعتمدية المعزولة خلال الحظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة أرض اللواء حالة من الهدوء خلال ساعات الحظر في الخليج 365 عشر من تطبيقه بدءا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالى، حيث التزم المواطنين بالبقاء في منازلهم إلا القليل منهم ممن اضطروا للنزول لقضاء احتياجاتهم من المحلات غير المطبق عليها قرار الغلق وقت الحظر.



ورصدت كاميرا الخليج 365 عدد من الشوارع الرئيسية بأرض اللواء ، منها شارع الترعة، مروراً بشارع عبده خطاب ثم شارع العسيرى، حيث تعد من الشوارع القريبة لمنطقة المعتمدية المعزولة طبقاً لقرار محافظة الجيزة بتطبيق الحجر الصحى لمدة 14 يوم .

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كانت محافظة الجيزة ، قد أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.



وأشارت المحافظة إلى أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.



وتؤكد محافظة الجيزة على اتخاذ عددا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.