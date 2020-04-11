شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ماليزية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 285 راكبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، طائرة ماليزية، متجهة إلي دولة ماليزيا بعد إجلاء مواطنيها من القاهرة، في ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن سلطات مطار القاهرة قامت بأنها إجراءات سفر 285 راكبآ ماليزيا إلى بلدهم علي متن طائرة ماليزية كانت قد وصلت المطار لنقل رعايا دولة ماليزيا بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة، حيث تم توفير كافة الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية أيضا.

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وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بتقديم الخدمة للطائرة الماليزية التي وصلت الى مطار القاهرة بالأمس، وغادرت اليوم على متنها رعايا دولة ماليزيا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه أثناء تقديم الخدمة على الطائرة وتوفير عوامل السلامه والصحة المهنية.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.