شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مكافأة 15 و10 آلاف للمديريات لجهودهم فى ضبط شئون المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة جهود غير عادية قدرها 15 ألف جنيه لكل مديرية (أ) وهي المديريات الكبيرة من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين بالأوقاف على أن يخصص منها 1500 جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مديرية (ب) وهي المديريات الأقل كثافة عددية، على أن يخصص منها مبلغ قدره 1000جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، مع تخصيص مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن القرار جاء نظرًا لما بذلوه من جهود غير عادية على مدار الأسبوعين الماضيين في تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع غلقها غلقا كاملا في الظرف الراهن.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان سابق أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

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2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .