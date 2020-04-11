شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الخاصة بحماية كبار السن من عدوي فيروس كورونا، وذلك في إطار خطط مكافحة الوباء ومنع تفشية بين المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها، موجهة حديثها إلى المسنون والأشخاص ذو الحالات المرضية الكاملة: حافظ علي الأنشطة الروتينية والجداول الزمنية بقدر الإمكان أو إحرص علي القيام بأنشطة جديدة فى بيئة جديدة مثل ممارسة التمارين الرياضية والتنظيف والغناء والمهام اليومية والرسم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعاون الوزارة مع موقع "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 .

وأوضح بيان، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في عبر حسابها على موقع "تويتر".

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وأضاف أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على " تويتر" في شهر يناير الماضي ، وذلك بهدف انشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشارالبيان إلى أن قوانين موقع "تويتر" تتضمن إلزام الأشخاص بإزالة التغريدات التي تتنافى مع توصيات السلطات والحكومات المسئولة عن الصحة، وذلك لتقليل احتمالية تأثير شخص ما على الناس في أي شأن أواتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالفيروس والتي قد تكون غير مقبولة ومخالفة للارشادات الموصى بها، مضيفاً أن الموقع أيضاً يلزم الأشخاص بإزالة أي تغريدات لا تستند إلى الحقائق العلمية حول انتقال الفيروس خلال فترة الحضانة، أو إلى إرشادات السلطات الصحية بصفة عامة وغيرها من التغريدات التي تخرق سياسات المنصة.