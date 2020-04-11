شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: 1008 مصانع تقدمت بطلبات لزيادة ورديات العمل لدعم الإنتاج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك معادلة صعبة ولكنها هامة، خاصة أنه في بداية أزمة فيروس كورونا جرى البدء في تقليل العمالة، مع استمرار عجلة الإنتاج، فتم زيادة الورديات، بدلا من اثنين تم عمل 3 ورديات، وهناك بعض القطاعات تحتاج وزيادة في الإنتاج مثل المستلزمات الطبية والقطاعات الغذائية، فتم زيادة الطاقة الإنتاجية وبعض المصانع طلبت زيادة الورديات، وجرى الحصول على موافقات من وزارة الداخلية، وتلقينا طلب 1008 مصانع طلبوا العمل بورديات زيادة.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أنه جرى وضع ضوابط مقابل زيادة الورديات، واتباع أساليب الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والمتمثلة في ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات اللازمة لعدم نقل العدوى في حال وجود أي مصاب، مشيرة إلى أن الدولة تسعى إلى استمرار عجلة الإنتاج وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة العامل وأمنه وهذا يأتي في المقام الأول.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أنها تحاول أن تعمل وفقا لمعدلات الإنتاج، مشيرة إلى أن المصنع الذي يجرى اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا، يتم اتخاذ الإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة، حيث يتم العزل ثم إجراء كشوفات وتحاليل للمخالطين، ويتم ذلك في كافة القطاعات التابعة للوزارة والمصانع، وأن نسبة الإصابات ضعيفة للغاية، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل يومي إجراءات السلامة والأمان لكافة العاملين في قطاع الصناعة والتجارة.

وقالت الوزيرة إن جميع احتياجات مصر من السلع الهامة يتم توفيرها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع يجرى استيرادها من الخارج وهناك انخفاض فيها ولكن يتم الآن وضع خطة لتصنيعها في مصر.