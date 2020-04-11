شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة البترول: انخفاض أسعار الوقود سيساعد فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن خفض تكلفة البترول جاء بعد انخفاض أسعار الوقود عالميا مشيرا إلى أنه سيجرى توجيه المبالغ التى يتم توفيرها جراء انخفاض أسعار الوقود لصالح مواجهة فيروس كورونا.

وتابع عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن انخفاض أسعار الوقود سيؤثر على أسعار السلع، وبالتالى سيساعد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار السولار كما هى ولم يتم تخفيضها وكذلك أسعار الغاز.

وواصل قائلا إن مشاركة مصر فى مؤتمر الأوبك شهدت مداولات حول خفض معدلات الإنتاج.

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من جانب آخر، قال وزير البترول، إن تخفيضات أسعار البنزين والمحروقات ستتم بشكل حذر للغاية لأن هناك عدم استقرار في أسعار البترول، مؤكدا أن تلك القرارات لابد أن تكون متوزانة ويتم وضع كافة الاعتبارات، ولابد أيضا من النظر لمصالح الناس ومصالح الدولة في آن واحد.

وقال وزير البترول، إن سعر السولار لم يتغير سعره لأن المكون المحلي تم ضبطه وأصبح هناك إنتاج أكثر، ولكن في النهاية يتم استيراد كميات من الخارج لذلك لم يشهد تخفيضات كما شهدت أسعار البنزين، فضلا عن وجود تعريفات للنقل والشحن ومروره بعدة مراحل تسببت في استقرار سعره، موضحا أن استهلاك السولار ضعف استهلاك المحروقات الأخرى.

وأكد وزير البترول، أن هناك جنودا يعملون في الحقول على مدار 24 ساعة حتى في ظل فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والعزل الصحي، موضحا أنه في أول مارس كان هناك حالة، وتم عزله والسيطرة على الأمر، وكان شخصا أجنبيا يعمل في إحدى الشركات الأجنبية، باعتبار أن تلك الشركات جزء من نسيج الصناعة في مصر.

وأوضح أن قطاع البترول يوفر كافة احتياجات الناس، وأن هناك احتياطيا استراتيجيا مناسبا في مصر، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول على المدى الطويل لن يكون جيدا، لأن هناك صناعات متعددة الجنسيات في مصر، وإذا وجدوا أن أسعار البترول منخفضة بشكل مستمر خلال الفترة القادمة قد يؤثر على استثماراتهم.