شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزير الأوقاف : إنهاء خدمة إمام وإلغاء ترخيص خطيب لمخالفتهما تعليمات الغلق قناع واقى للوجه يحمى من كورونا.. أحدث منتجات وزارة الأوقاف بـ 50 جنيه.. فيديو القوى العاملة: تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين بالقطاع الخاص 3 أشهر الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23 وزارة النقل: المترو نقل أمس 942 ألف راكب والسكة الحديد 342 ألفا Advertisements تصادم قطارى ركاب فى مرسى مطروح دون إصابات.. صور وفيديو الخشت: استمرار العمل بالفرع الدولى لجامعة القاهرة طبقًا لمعايير الوقاية من العدوى الصحة العالمية توضح ماذا تفعل الأم المرضعة إذا أصيبت بفيروس كورونا اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات التضامن: صرف 82% من معاشات شهر أبريل بقيمة 8.772 مليار جنيه التموين: صرف 251 مليون جنيه للبدالين قيمة سلع فارق نقاط الخبز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.