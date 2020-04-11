مصر.. وفيات كورونا تتصاعد والإصابات تحت الـ100 لأول مرة من 5 أيام (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصل معدل الوفيات اليومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعه القياسي لليوم الثاني، وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 17 وفاة جديدة. فيما هبط معدل الإصابات اليومي تحت الـ100 إصابة لأول مرة منذ 5 أيام.

ووصل عداد الوفيات اليومية اليوم الجمعة مستوى قياسي جديد، بعد ارتفاعه عن أمس بواقع حالتي وفاة، ليرتفع عدد وفيات كورونا في 10 أيام فقط من شهر إبريل فقط لـ 89 حالة بنسبة 66% من إجمالي الوفيات البالغ 135 حالة. في حين سجلت 46 وفاة في الفترة بين 14 فبراير وحتى نهاية مارس (47 يومًا)، بنسبة 34%.

وارتفع معدل الوفيات الإجمالي إلى 7.5% مقارنة بعدد المصابين البالغ 1794 حالة حتى اليوم الخميس.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن 30٪ من إجمالي عدد الوفيات البالغ 135 حالة، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وعلى عكس مؤشر الوفيات، واصل معدل الإصابات اليومي تذبذبه وعاد اليوم الجمعة للهبوط بتسجيل 95 حالة، بانخفاض قدره 44 حالة عن أمس الخميس.

كما انخفض عدد المتعافين اليومي من 43 أمس، إلى 36 اليوم، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ505 حالات، من ضمنهم الـ384 متعافيًا الذين خرجوا من المستشفيات.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة، لا يزال هناك 1275 مصابا بكورونا داخل مستشفيات العزل, بزيادة قدرها 42 عن أمس. ومن بين المصابين المحتجزين بمستشفيات العزل 121 شخصا تحولت عيناتهم لسلبية وسيغادرون المستشفى بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد من شفائهم بشكل كامل.