صور من داخل "المعتمدية".. زحام وحجر صحي بلا كمامات أو قفازات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أظهرت لقطات مصورة، من داخل قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة، ممارسة المواطنين حياتهم اليومية بشكل طبيعي، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق والمخابز والمحال زحامًا كبيرًا، رغم إعلان خضوع القرية للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بعد ظهور إصابات بـ"كورونا".

واختفت الكمامات من شوارع القرية، فيما تزاحم المواطنين على شراء السلع والخبز، دون مراعاة للمسافة الآمنة بينهم التي حددتها وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت محافظة الجيزة، الثلاثاء الماضي فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارًا من اليوم نفسه، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا.

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وجاء قرار المحافظة، حفاظًا على أهل القرية وذويهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وقال البرلماني علاء والي، عضو مجلس النواب، إن سبب ظهور الحالات في القرية، حفل عرس تسبب في انتشار الفيروس، وإصابة عدد من الأهالي.

وأكدت محافظة الجيزة، اتخاذ عددًا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، شملت توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.​