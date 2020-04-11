الجريمة في 24 ساعة.. قتل وانتحار وتعذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان بعدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا ما بين مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب وصلة نت وانتحار شاب لانفصاله عن زوجته واختطاف طفل لطلب فدية من أسرته.

-بسبب "وصلة نت".. موظف يقتل زوجته في المنيا ويعترف: "كانت هتضربني"

قتل موظف بالمعاش في محافظة المنيا، زوجته، طعنًا بآلة حادة "سكين"؛ خلال مشادة بينهما لاعتراضه على توصيل خدمة الإنترنت للمنزل، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

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-تحرير طفل اختطفته ربة منزل لطلب فدية من أسرته في سوهاج

حررت مباحث سوهاج، اليوم الجمعة، طفلًا اختطفته ربة منزل و3 عمال، لطلب فدية مالية من أسرته بناحية قرية كوم بدار، دائرة مركز المنشاة، جنوبي المحافظة.

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-بعد الجريمة الـ 6.. مباحث القاهرة تُسقط عصابة السلاسل الذهبية بحدائق القبة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام بمنطقة حدائق القبة.

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-رغم حظر دخولها للبلاد.. إحباط تهريب 22 طن ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية

أحبطت إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى محاولة تهريب أكثر من 22 طن ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

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-شوَّه وجهها بماء نار وشفرة موس.. أول تعليق من والدة الطفلة "أية" ضحية تعذيب أبيها

قالت "س.ف." والدة الطفلة "أية" ضحية تعذيب والدها حرقا بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة، إنها ليست المرة الأولى.

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-تُديره 3 سيدات.. ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بأسيوط

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسيوط،في ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية الغير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة بأسيوط.

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-"بمفتاح أصلي وعلى فترات متباعدة".. كشف لغز سرقة مخزن أجهزة كهربائية بدار السلام

نجحت مباحث القاهرة، في كشف هوية المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن تابع لمصنع ملابس في دار السلام والقبض عليهم.

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-انتحار شاب في المنيا متأثرًا بانفصاله عن زوجته

انتحر شاب شنقًا داخل منزله في مدينة المنيا، متأثرًا بانفصاله عن زوجته بعد 9 أشهر.

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-ضبط متهمين بـ"البلطجة وحيازة مخدرات" في القليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، عاطلين، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة والبلطجة.

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