غلق وتشميع مخازن لاحتكار الأدوية في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شن ضباط قسم العجوزة تنسيقا مع الحي حملة تفتيشية مكبرة على مخازن الأدوية.
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع بعض تلك المخازن، لاتهام مالكيها بحجب الأدوية بقصد طرحها بأزيد من سعرها.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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