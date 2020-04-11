ننشر التقرير الطبي للطفلة "أية" ضحية تعذيب والدها حرقا وضربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على نسخة من التقرير الطبي الخاص بالطفلة "أية" ضحية تعذيب والدها بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

النيابة العامة أحالت الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين إصابتها بحروق في الوجه بمادة كاوية، وجروحه في الوجه، استزلمت عمل غُرز أولية داخل غرفة العمليات.

وخاطب صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، وزارة الصحة؛ للتكفل بعلاج الطفلة (أية 14 سنة) ضحية تعذيب والدها بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وقال "عثمان" إنه تم مخاطبة الوزارة أيضا للتواصل مع أحد المستشفيات الخاصة لعلاج الطفلة بالمجان لاسيما أهمية التدخل الجراحي.

وشرح مدير خط نجدة الطفل الأمر بالإشارة إلى أن "كريمات التجميل مجبتش نتيجة.. الطفلة محتاجة تدخل جراحي"، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر صور الطفلة خاصة أنها قديمة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الخميس، بالتحقيق في واقعة اعتداء والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة.

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إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة

بضبط الأب واستجوابه.

وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها، وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة. وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

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