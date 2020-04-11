شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج».. تكلفة علاج كورونا ستتراوح بين دولار واحد إلى 29 دولارا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستتراوح بين دولار واحد، و29 دولارا لكل منها على أعلى تقدير، بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها.
وأشارت «الوكالة»، إلى أن «التجارب السريرية تجرى حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد».
وأضافت: «أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا».
وكشفت الوكالة، أنه من المتوقع، أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
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