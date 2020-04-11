شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج».. تكلفة علاج كورونا ستتراوح بين دولار واحد إلى 29 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستتراوح بين دولار واحد، و29 دولارا لكل منها على أعلى تقدير، بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها.

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وأشارت «الوكالة»، إلى أن «التجارب السريرية تجرى حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد».

وأضافت: «أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا».

وكشفت الوكالة، أنه من المتوقع، أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.