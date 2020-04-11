شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر توزع ملابس وقائية على 2000 عامل لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الأقصر، الجمعة، في توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة وعددهم 2000 عامل نظافة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

وتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعمال توزيع الملابس والمهمات على العاملين بالقطاع والتي تشمل 2 زي كامل بالـ«كاب» و2 قفاز جلد محبب و1 نظارة وقائية و1 حذاء «كزلك» لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير، حيث بدأت أعمال التوزيع لعمال النظافة بمدينة الأقصر، ومن المقرر أن تستمر أعمال التوزيع على مستوى مراكز البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين للمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية تلك الفئة التي تحظى بكل الاحترام والتقدير، وتعمل على مدار اليوم لإظهار المحافظة في أحسن مظهر.

محافظة الاقصر توزع ملابس وقائية على ٢٠٠٠ عامل

محافظة الاقصر توزع ملابس وقائية على ٢٠٠٠ عامل

محافظة الاقصر توزع ملابس وقائية على ٢٠٠٠ عامل

محافظة الاقصر توزع ملابس وقائية على ٢٠٠٠ عامل