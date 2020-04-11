شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصرتشهد أول طابور عرض لمركبات ومعدات التعقيم لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الجمعة، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ خلال العرض، اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بالمحافظة وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وجمعية الهلال الأحمر، والمراكز والأحياء، كما استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة.

طابور التعقيم محافظة الأقصر

طابور التعقيم محافظة الأقصر

طابور التعقيم محافظة الأقصر