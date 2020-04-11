شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكشف سبب عدم تخفيض سعر السولار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس، طارق الملا، وزير البترول، إن سبب عدم انخفاض أسعار السولار، هو أن المكون المحلي منه أقل من البنزين وهو ما يعني استيراد كميات كبيرة منه من الخارج أكثر من البنزين لذلك لم يشهد تخفيضات كما شهدت أسعار البنزين.

بالإضافة لوجود تعريفات للنقل والشحن ومروره بعدة مراحل تسببت في تثبيت سعره.

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وأضاف «الملا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «إم بي سي» مصر، مساء الجمعة، أن «تذبذب أسعار البنزين بالنزول والهبوط سيؤثر في حالة الاقتصاد بصفة عامة نظرًا لأهميته الاستراتيجية في النقل والشحن».

ولفت الوزير إلى أن اللجنة قررت أن تتريث في التسعير نظرا للأزمة العالمية المتسبب بها فيروس كورونا، موضحا أن «استهلاك مصر للسولار ضعف استهلاكها للبنزين وأي تغير في سعره سيكون كبيرا على السوق ولذا تريثت اللجنة في هذا القرار».