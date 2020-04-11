شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم تقل أسعار البنزين أكثر من 25 قرشا رغم انخفاضه عالميا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، الجمعة، بعد استعراض متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، مع الأخذ في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

ولكن اللجنة قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى، في ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط.

وقالت مصادر في قطاع البترول إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تأخرت نسبياً في إصدار قرار تحديد سعر الوقود المقرر كل 3 أشهر بالزيادة أو الانخفاض بنسبة 10% لأنها ما زالت تدرس الأمر في ظل عدم استقرار سوق النفط العالمية واضطراب السوق الداخلية مع توقف الأعمال وحركة الأفراد نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن تذبذب الأسعار وعدم الاستقرار كانا وراء تحديد سعر البترول في الموازنة العامة بـ61 دولارا للبرميل خشية اتجاه الأسعار العالمية للزيادة مجدداً.

وأوضحت المصادر أن معدل استهلاك البنزين تراجع 40% مع فرض حظر التجوال وتقليص أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس. كانت اللجنة قررت في ديسمبر من العام الماضى الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق عليه بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، خلال نفس الفترة بنحو 2%.

وتستهدف آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل 3 شهور، وفقًا للسعر العالمى لبرميل خام برنت، وقيمة الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد التسعير:

- البنزين 95 8.50 جنيه بدلا من 8.75 جنيه للتر

- البنزين 92 7.50 جنيه بدلا من 7.75 جنيه للتر

- البنزين 80 6.25 جنيه بدلا من 6.50 جنيه للتر

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- تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 3900 جنية بدلا من 4259 جنيه

كان نادر سعد،المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح قبل أيام إن هذه الأسعار يتم تحديدها بناءا على لمعايير التي يتم على أساسها تحديد رفع أو خفض سعر الوقود، وهي سعر البترول عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة تكرير البترول ونقله.

وكان الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل، قد اعتبر إن الوقت الحالي جيد لخفض أسعار البنزين في مصر، بعد التغيرات الجادة في سعر البترول الذي كان يحلق فوق الـ 60 دولارا خلال أول هذا العام وحاليا فقد أكثر من 70% من قيمته.

وأضاف «محيي الدين» في مدخلة هاتفية إن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أسباب منها تعود إلى الطلب وأيضا العرض فيما يخص تنسيق الدول المنتجة، مضيفا: «نشهد تقلبات شديدة في الأسعار هيبقى لها تداعياتها على المجالات المنافسة للبترول مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحدي فيما يعرف الغاز أو البترول الصخري اللي تكلفة إنتاجها عالية جزء منه مش هيستطيع الصمود».

وبدأت الحكومة منذ نهاية شهر يونيو الماضي في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعات الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، القرار يعني أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية، وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وهذه هي تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين:



- الجمعة 05 يوليه 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه



الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه



الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه