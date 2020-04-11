شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة "معًا نستطيع" لدعم العمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت جامعة الإسكندرية مبادرة (معًا نستطيع) لدعم للعمالة المؤقتة والأسر المتضررة من الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توزيع مساعدات عينية لتلك الأسرة.



وذكرت الجامعة - في بيان اليوم - أن تلك المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع السكندري، وإيمانا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم المسئولية المجتمعية، وضرورة المشاركة لمجابهة انتشار الفيروس المستجد.



وأشارت إلى أنه سيتم توزيع كرتونة بتكلفة 200 جنيه تتضمن احتياجاتهم الشهرية من المواد الغذائية، وأدوات للنظافة والتعقيم؛ وذلك للمساهمة في إنجاح الإجراءات التي أتخذتها الدولة في الحد من نزول الأفراد، تحت شعار (أقعد في البيت - أحمي نفسك وأحمي بلدك) وسد الاحتياجات الشهرية لهذه الأسر خلال فترة الحظر.