شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاكتئاب والملل على وجوه حيوانات حديقة الجيزة بسبب الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض العزل المنزلي والحد من التجمعات غلق حديقة الحيوانات أبوابها أمام الجمهور، قامت عدسة ”الخليج 365” بزيارة لحديقة حيوانات الجيزة، رصدت الكاميرا لحظات الحزن على وجوه الحيوانات، أثر غياب الجمهور وفرحة الزائرين بالحيوانات ومداعبتهم لها على نفسيتها، وهو ما إنعكس على حالة الحزن لهذه الحيوانات.

كانت الأسود والنمور والدببة والشمبانزى وسبع البحر أكثر المتأثرين بالأمر ، قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: إن هناك برامج ترفيهية وفرق بيطرية وبرنامج غذائى لمتابعة الحيوانات يوميًا، وذلك لمساعدتها على الخروج من الحزن والاكتئاب والحالة النفسية السيئة.

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خاصة بعد منع دخول الزائرين لحديقة الحيوان وكان ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحديقة لفيروس كورونا المستجد. وأكدت أن خلو الحديقة من الزائرين ورك آثار سلبية على الحيوانات. وأن القرود الكبيرة مثل الشمبانزى وكذلك الصغيرة تعد الأكثر حزنًا، لأنها اعتادت على رؤية يومية للزوار وهو ما يدفعها من الاقتراب من أى شخص داخل الحديقة خلال فترة النهار لأن لا تتحمل الفراغ.

فى الفيديو التالى نرصد مظاهر الحزن والاكتئاب التى ظهرت على الحيوانات بعد قرار غلقها .