شكرا لقرائتكم خبر عن فض 7 أسواق وتشميع 9 محال في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدات المحلية بمراكز البحيرة عدد 9 محال لمخالفتهم مواعيد الغلق وفضت 7 أسواق في عدة مراكز بالمحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدنية كوم حمادة بتحرير عدد ٩ محاضر غلق وتشميع للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق في مدينة كوم حمادة، وتم إلغاء وفض أسواق كومبو والحلاوجة وقرية 11 بذور والتفتيش الرابع في مركز أبوالمطامير، كما تم فض سوق قرية الوفائية بمركز ومدينه الدلنجات، وفض سوق تجمعات قرية عزب حوش عيسي وسوق الحرية بمركز حوش عيسى.

ودعا اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤوساء الوحدات المحلية إلى عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد.