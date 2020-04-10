شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم» يحيل مسؤولي المستشفى التخصصي للنيابة عقب ظهور 4 مصابين بـ«الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشأن إهمال إدارة مستشفى بنى سويف التخصصى فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى العدوى، وظهور 4 حالات إيجابية وسط العاملين بالمستشفى، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والتحقيق فى واقعة الإهمال، خاصة أن المستشفى كان واحدا ضمن المستشفيات التى اختارتها وزارة الصحة لتكون مقرا لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أنه تم إجراء إغلاق جزئى للمستشفى «قسمى العمليات والطوارئ»، لمدة 3 أيام لحين الانتهاء من التعقيم والتطهير، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى التخصصى ومدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، ضمن المتابعة اللحظية للوضع الصحى بالمحافظة والإجراءات المنفذة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أن الخدمة الصحية بالمستشفى لم تتأثر، ويتم تقديمها بانتظام، عدا القسمين المشار إليهما، مشيرا إلى أن مستشفى التأمين الصحى قام بتقديم خدمة الطوارئ بديلا عن طوارئ المستشفى التخصصى للقيام بأعمال التعقيم والتطهير بالأخير.

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وأوضح أنه تم تعقيم إدارة المستشفى وأقسام العيادات الخارجية، والباطنة، والعظام، وجار استكمال تعقيم المستشفى بالكامل.

وقال الدكتور طارق إدريس، مدير المستشفى التخصصى، لـ«المصرى اليوم»: «سأقوم بالرد على النيابة العامة حال استدعائى وتقديم كل الدفوع المطلوبة»، مشيراً إلى استمرار العمل بالمستشفى التخصصى، باستثناء قسمى العمليات والطوارئ فقط.

وكان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من نقطة المستشفى التخصصى ببنى سويف، «العام سابقا»، بوجود حالة من الاستياء بين الأطباء بقسم «العمليات» بالمستشفى، وعددهم 10 أطباء، و24 من أعضاء هيئة التمريض، عقب ظهور العينات الخاصة بفيروس كورونا، وإصابة 4 من العاملين، منهم 3 إداريين، و1 من التمريض.