تشميع «سايبر» لمخالفته قرار الحظر في حملة تفتيشية بالزقازيق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق اليوم برئاسة ثناء فوزى بالتنسيق مع رئيس قسم الاشغالات ورخص المحلات بالحى بتشميع سايبر بمنطقة حسن صالح وذلك لمخالفته قرار الحظر في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد والحد من انتشاره . جاء ذلك خلال المرور على شوارع نطاق الحى للتأكد من التزام المحلات التجارية والمقاهي بقرار الحظر وذلك حفاظا على أرواح المواطنين. وقامت الحملة بالتحفظ على الكراسي والطاولات والشاشات وتم إيداعها بمخازن الحى وتحرير محضر بذلك. تشميع سايبر لمخالفته قرار الحظر فى حملة تفتيشية بالزقازيق تشميع سايبر لمخالفته قرار الحظر فى حملة تفتيشية بالزقازيق تشميع سايبر لمخالفته قرار الحظر فى حملة تفتيشية بالزقازيق تشميع سايبر لمخالفته قرار الحظر فى حملة تفتيشية بالزقازيق

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