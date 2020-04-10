شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» مع أسر الجيش الأبيض بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار شهر كامل، استقرت الدكتورة الصيدلانية «آية» الابنة الكبرى لمدرس الرياضيات يوسف سالم، فى مستشفى أبو خليفة المخصص للحجر الصحى بالإسماعيلية، بعيداً عن أسرتها ومنزلها الذى يفصلها عنهم نحو 15 كيلو مترا.

وفى المنزل كان الجميع يدعو للابنة الكبرى بأن تعود سالمة بعد أن تنجز مهمتها كجندية ضمن كتيبة الجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الأبناء الأربعة «الطبيب والمهندس وطالبا الثانوية» انخرطوا فى المذاكرة، وانشغلت الأم «عفاف اليمانى» فى تحضير وجبة ساخنة لابنتها التى اشتاقت إليها كثيراً.

وقال الأب: «أنا بنتى على الجبهة بتحارب هى وزملاؤها ضد فيروس كورونا، وبنتى هتفضل فى الحرب لحد ما يتم القضاء على الفيروس، ولا يوجد فى بلدها أى مصاب، فهى مسؤولة الصيدلية وصرف الأدوية بمستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة، ولم تتردد لحظة فى تلبية نداء الواجب».

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وتابع: «أعمل مدير مدرسة، ولى 5 أبناء أكبرهم (آية)، وإسلام السنة الثالثة بكلية الطب البشرى، وابنتى أسماء الطالبة فى كلية الهندسة، وتؤام بالصف الثالث الثانوى، وقبل 25 يوم تقريبا وبعد عودة ابنتى آية من العمل بالمستشفى قالت إن إدارة المستشفى طلبت منها أن تكون ضمن فريق العمل بمستشفى أبو خليفة للطوارئ (الحجر الصحى) للمصابين بفيروس كورونا، وبدون تفكير، شجعتها على الموافقة بلا تردد». وأضاف الأب: «أجرى اتصالا بابنتى يوميا عبر الهاتف أو مكالمة فيديو للاطمئنان عليها، والحمد لله إدارة المستشفى وفرت لهم ولزملائها كل سبل الراحة والتغذية المناسبة والتعقيم الجيد».

وفى الأثناء حكت الأم آخر لقاء جمعها بابنتها «قمنا بتحضير شنطتها قبل المغادرة، وأنا أدعو لها ليلاً ونهاراً أن يعيدها الله سالمة» مضيفة: «لو كل أولادى أطباء وصيادلة لما ترددت فى تلبيتهم لنداء الواجب»، وخلال حديثها استقبلت مكالمة فيديو من ابنتها اطمأنت خلالها على الأسرة وأكدت أنها على ما يرام.

وقال شقيقها إسلام: «حال قيام الدولة بطلب طلاب كليات الطب للمساعدة فى الحرب القائمة ضد فيروس كورونا القاتل، سأكون أول الجنود على الجبهة».

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة أمل محمود عبد القادر، والدة الصيدلى مصطفى ممدوح المسؤول عن صرف الأدوية داخل مستشفى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة، والموجود داخل الحجر الصحى منذ أكثر من شهر تقريباً، إنها لم تستطع أن تمنع ابنها من أداء مهام عمله، مشيرة إلى أن «مصطفى» هو الابن الأكبر لها، ووالده متوفى، وهو رب الأسرة حالياً، وكان يعمل والده طبيباً زرع فيه وإخوته حب عملهم، وأن مهنة الطب هى أمانة ورسالة مقدسة لخدمة الوطن، لافتة إلى أنها لم تنظر إلى أى عائد مادى لابنها من هذا العمل لأن خدمته لبلده وللمرضى لا تقدر بثمن، وتابعت: «لو كانت حالتى الصحية تسمح لكنت ضمن كتيبة الجنود الأبطال العاملين بالحجر الصحى».