شكرا لقرائتكم خبر عن من المحلة.. تعرف على أول قرية مصرية تتعافي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب محمد مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة أن قرية الهياتم نحجت كأول قرية في مصر والعالم في القضاء على فيروس كورونا، نهائيا بعد انتشار الفيروس بين الأهالى وإصابة 10 وبعدها عزلت الأجهزة التنفيذية القرية لمدة 14 يوم وبفضل تكاتف الجميع تم القضاء على كورونا واصبحت الهياتم أمن مكان في مصر حيث أصبحت المكان الوحيد الذي لايوجد به فيروس كورونا.

وأوضح مرعى أن مدرية الصحة اخذت عينات من 600 من أهالى القرية جميعها جائت سلبية وحتى الحالات الإيجابية تحولت إلى سلبية بعد عزلها بفضل الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وقدم مرعى الشكر إلى أهالى القرية بعد استجابتهم والتزامهم بالعزل داخل منازلهم وهو ما ساعد في القضاء على كورونا داخل الهياتم.