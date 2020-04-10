شكرا لقرائتكم خبر عن التزام المواطنون فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم السابع عشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناطق القاهرة والجيزة، حالة هدوء تامة فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم السابع عشر على التوالى، حيث خلت الشوارع من المارة التزاما بفترة حظر التجوال التى تبدأ من 8 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالى.

كانت وزارة الداخلية، قد أكدت فى وقت سابق البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.





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