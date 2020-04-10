شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وإلغاء ترخيص خطيب مكافأة لمخالفتهما تعليمات الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنهاء خدمة إمام مسجد وإلغاء ترخيص خطيب المكافأة، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف دمياط.

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف دمياط والتي أفادت بقيام عبدالهادي محمد عبدالهادي على أبوالنجا إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة أوقاف فارسكور – مديرية أوقاف دمياط بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر وتم تحرير محضر رقم 1483لسنة 2020م إداري دمياط ضده، وكذا قيام معاذ السيد عبدالباز ،خطيب مكافأة، بأداء خطبة الجمعة وإمامة الناس لصلاة الجمعة في البدروم الخاص بمنزله وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده .

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .