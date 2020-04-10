شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس سبت لعازر من دير الأنبا بيشوي دون حضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة صلاة قداس سبت العازر غدا في دير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون دون شعب فيما يشاركه اعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة. Advertisements وكان البابا ترأس صباح اليوم الجمعة صلوات قداس ختام جمعة الصوم المقدس بدير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون بحضور الأساقفة ورهبان الأديرة. وتُذاع صلوات القداس الإلهي عبر القنوات القبطية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرذوكسية على «فيس بوك». جاء ذلك بناءاً على قرار غلق الكنائس والاديرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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