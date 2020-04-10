شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لرجال الأعمال بدسوق لمساعدة عمال اليومية المضارين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجال الأعمال بمدينة دسوق عن مبادره تحت مسمى «كلنا واحد..وقت الأزمة كلنا لينا لازمة» وذلك للوصول لمنازل المضارين من العاملين ضمن العمالة اليومية ومساعدتهم.

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وتضمنت المبادرة التي أعلن عنها كلا من عمرو الصياد مدرس ثانوي بالأزهر، وبشير محمدي شيخ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وبالتنسيق مع بعض رجال الاعمال بمدينة دسوق تجميع التبرعات من مواد غذائيه وخلافه والتي تمت بكميات كبيره جداً وتعبئتها في كراتين وتسليمها ليلا ودون تصوير للمستحقين لمنازل المضارين عن طريق سياره نصف نقل عن طريق الصياد ومحمدي، ويتم ذلك بصفه يومية.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المضارين بالاتصال تلفونياً على رقم تليفون معين للابلاغ باسماءهم، ولاقت المبادرة استحسان وقبول كبير من رجال الأعمال بمدينة دسوق والذين سارعو للانضمام إليها لمساعدة المحتاجين والمضارين من أحداث كورونا التي عصفت بالبلاد.

ومن خلال المبادرة أعلن رجال الأعمال من أصحاب المحلات بالمدينة التنازل عن قيمة نصف إيجار محلاتهم ووحداتهم السكنيه لصالح المستاجرين لمدة ثلاثة شهور تضامناً منهم معهم خلال تلك الأزمة.